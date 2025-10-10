Ornavasso, iniziato il processo a Edoardo Borghini per l’omicidio del figlio Nicolò

Ha preso il via oggi – venerdì 10 ottobre – il processo a Edoardo Borghini, il 64enne che il 19 gennaio uccise con due colpi di fucile il figlio Nicolò, 34 anni, al culmine di una violenta lite in famiglia nella loro villetta di Ornavasso. L’imputato si è dunque presentato per la prima volta in corte d’assise, nel tribunale di Novara, e deve rispondere dell’accusa di omicidio.

Il processo proseguirà il 14 novembre e, successivamente, in altre tre udienze, durante le quali saranno sentiti come testimoni, oltre all’imputato, la moglie e la sorella di lei, che erano presenti al momento dell’omicidio, e altre persone coinvolte, quali parenti, vicini di casa e il datore di lavoro della vittima.