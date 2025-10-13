 / Cronaca

Mezzo di Conser Vco va sbattere sulla statale 337 della Valle Vigezzo. Conducente estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco

Sul posto anche i Carabinieri e i soccorritori dell'ambulanza di valle. L'uomo è stato trasferito in ospedale

Incidente stradale questa mattina sulla SS 337 della Valle Vigezzo. Un automezzo per la raccolta e il trasporto rifiuti, per cause in corso di accertamento, è uscito di carreggiata andando a urtare le barriere di protezione.

I Vigili del Fuoco di Domodossola sono intervenuti procedendo al taglio delle portiere e della struttura dell’abitacolo per liberare in sicurezza il conducente, rimasto incastrato tra il veicolo e il guard rail, e consentire al personale sanitario di prestare le prime cure.

Sul posto è atterrato l’elicottero sanitario, che ha provveduto al trasferimento in ospedale dell’uomo. I Carabinieri di Domodossola hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica; presenti anche i volontari dell'ambulanza della Val Vigezzo a supporto delle operazioni di soccorso. Le cause del sinistro sono in via di accertamento.

