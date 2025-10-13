Mezzo di Conser Vco va sbattere sulla statale 337 della Valle Vigezzo. Conducente estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco

Incidente stradale questa mattina sulla SS 337 della Valle Vigezzo. Un automezzo per la raccolta e il trasporto rifiuti, per cause in corso di accertamento, è uscito di carreggiata andando a urtare le barriere di protezione.

I Vigili del Fuoco di Domodossola sono intervenuti procedendo al taglio delle portiere e della struttura dell’abitacolo per liberare in sicurezza il conducente, rimasto incastrato tra il veicolo e il guard rail, e consentire al personale sanitario di prestare le prime cure.

Sul posto è atterrato l’elicottero sanitario, che ha provveduto al trasferimento in ospedale dell’uomo. I Carabinieri di Domodossola hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica; presenti anche i volontari dell'ambulanza della Val Vigezzo a supporto delle operazioni di soccorso. Le cause del sinistro sono in via di accertamento.