Vco, lieve crescita delle imprese nel terzo trimestre 2025: trainano turismo, servizi e costruzioni

Il sistema imprenditoriale del Verbano Cusio Ossola chiude il terzo trimestre 2025 con un bilancio lievemente positivo. Tra luglio e settembre sono state 118 le nuove iscrizioni e 99 le cessazioni (al netto di una cancellazione d’ufficio), per un saldo attivo di 19 imprese, che porta lo stock complessivo a 12.263 unità registrate al 30 settembre. Il tasso di crescita si attesta così al +0,16%, in linea con l’andamento del quadrante e con la media piemontese.

Il presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Fabio Ravanelli, sottolinea come “la crescita registrata a livello di quadrante risulti trainata interamente dal dinamismo delle società di capitale e del settore dei servizi e, in misura minore, delle costruzioni, che compensano le perdite di comparti tradizionali come la manifattura, il commercio e l'agricoltura”.

Nel dettaglio, il comparto turistico mostra la performance migliore con un incremento del +0,78%, seguito da costruzioni (+0,44%), servizi (+0,36%) e industria (+0,29%). Rimangono invece in calo agricoltura (-0,65%) e commercio (-0,07%).

Le società di capitale crescono del +0,38%, confermando il loro ruolo trainante nel tessuto economico locale, mentre l’artigianato registra una lieve flessione: 45 iscrizioni contro 49 cessazioni, per un totale di 3.932 imprese.

“In questo scenario – conclude Ravanelli – la Camera di Commercio continuerà a sostenere chi intende avviare o sviluppare la propria attività, con strumenti di accompagnamento, formazione e contributi mirati per rafforzare il sistema produttivo del territorio.”