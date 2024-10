Ars.Uni.Vco a Roma per celebrare gli 80 anni della Repubblica dell'Ossola

Giovedì 31 ottobre si celebra la giornata nazionale “Giovani e Memoria”, per l’80° anniversario della Repubblica partigiana dell’Ossola. Per l’occasione, la Casa della Memoria e della Storia di Roma ospita una serie di importanti interventi, al quale prende parte anche l’associazione Ars.Uni.Vco in qualità di Centro di Documentazione Europea del Verbano Cusio Ossola.

In particolare, l’associazione interviene per illustrare il ciclo di lezioni dal titolo “Fame di libertà”, realizzato con il supporto dei ricercatori locali. Nel pomeriggio, poi, l’intervento per la presentazione di un video, “L’antisemitismo nelle pieghe delle Alpi”, realizzato a gennaio in occasione della Giornata della Memoria.

La giornata ha validità per la formazione dei docenti. Per preiscrizioni e maggiori informazioni didattica@isrn.it