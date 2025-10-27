Premosello Chiovenda, arrestato 39enne ricercato per spaccio: doveva scontare oltre 3 anni di carcere

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Verbania hanno arrestato un 39enne, senza fissa dimora, destinatario di un ordine di carcerazione emesso lo scorso luglio dalla Procura di Grosseto. L’uomo è stato fermato in un’area boschiva del comune di Premosello Chiovenda nota come punto di spaccio, mentre si trovava in auto con un altro straniero e un cittadino italiano. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina ed è risultato irregolare sul territorio nazionale. E’ stato condotto nel carcere di Verbania dovendo scontare una pena di 3 anni e 1 mese di reclusione per reati legati allo spaccio di stupefacenti.