Premosello Chiovenda, arrestato 39enne ricercato per spaccio: doveva scontare oltre 3 anni di carcere

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Verbania hanno arrestato un 39enne, senza fissa dimora, destinatario di un ordine di carcerazione emesso lo scorso luglio dalla Procura di Grosseto. L’uomo è stato fermato in un’area boschiva del comune di Premosello Chiovenda nota come punto di spaccio, mentre si trovava in auto con un altro straniero e un cittadino italiano. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina ed è risultato irregolare sul territorio nazionale. E’ stato condotto nel carcere di Verbania dovendo scontare una pena di 3 anni e 1 mese di reclusione per reati legati allo spaccio di stupefacenti.
In Breve
martedì 28 ottobre
lunedì 27 ottobre
venerdì 24 ottobre
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Cronaca | 27 ottobre 2025, 14:40
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?