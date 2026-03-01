 / Cronaca

01 marzo 2026, 15:06

Incidente sulla SS33 dopo l’uscita di Anzola

Coinvolte due auto in direzione nord: nessun ferito, ma traffico rallentato verso Domodossola e il confine. Sul posto Carabinieri e Vigili del fuoco

Incidente sulla superstrada ossolana a poche centinaia di metri dopo l'uscita di Anzola. Secondo le prime informazioni sarebbero state coinvolte due auto sulla carreggiata in direzione nord, ma non si registrerebbero feriti. Sul posto i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Disagi alla circolazione per le auto che procedono verso Domodossola e verso il confine.

