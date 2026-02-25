Provocano un incidente stradale e fuggono: sanzionati due automobilisti a Domodossola

Negli ultimi quindici giorni il corpo di polizia locale della città di Domodossola ha individuato due conducenti, responsabili di altrettanti incidenti stradali: dopo averli provocati si erano dati alla fuga per sottrarsi alle loro responsabilità.

I cinque sistemi di videosorveglianza, con dispositivi per la lettura targhe dei veicoli in accesso ed uscita dai varchi cittadini di cui si è dotata la città di Domodossola, nell’ambito del patto per la sicurezza integrata “Custodes Domus”, hanno permesso all’organo di polizia stradale di fornire ai proprietari dei veicoli danneggiati i dati delle loro controparti fuggitive e di chiedere a loro (ed alle rispettive compagnie assicurative) di provvedere al ristoro dei danni subiti.

Per gli illeciti commessi, gli autori della fuga post sinistro con soli danni a cose saranno destinatari della sanzione amministrativa da un minimo di 302 ad un massimo di 1.208 euro, oltre alla decurtazione di 4 punti dalla patente di guida. Sanzione che avrebbero potuto tranquillamente evitare se si fossero fermati per effettuare il previsto e doveroso scambio dei dati con i danneggiati.