 / Cronaca

Cronaca | 02 marzo 2026, 13:26

Perquisizione a Domodossola: sequestrati droga e materiale per lo spaccio

Denunciato un 39enne ossolano con precedenti: trovati 37 grammi di hashish e dosi di marijuana già pronte per la vendita

Perquisizione a Domodossola: sequestrati droga e materiale per lo spaccio

I Carabinieri della Compagnia di Domodossola hanno eseguito una perquisizione domiciliare a carico di un 39enne ossolano, già gravato da precedenti specifici. L'operazione ha consentito di rinvenire e sequestrare 37 grammi di “hashish” e 0,2 gr. di “marijuana”, già frazionati in dosi pronte per lo spaccio, unitamente a materiale idoneo al confezionamento. Il soggetto è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio. 

comunicato stampa carabinieri

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore