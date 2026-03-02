Perquisizione a Domodossola: sequestrati droga e materiale per lo spaccio

I Carabinieri della Compagnia di Domodossola hanno eseguito una perquisizione domiciliare a carico di un 39enne ossolano, già gravato da precedenti specifici. L'operazione ha consentito di rinvenire e sequestrare 37 grammi di “hashish” e 0,2 gr. di “marijuana”, già frazionati in dosi pronte per lo spaccio, unitamente a materiale idoneo al confezionamento. Il soggetto è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio.
