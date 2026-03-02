Lite tra giovani a Villadossola: denunciato 28enne per porto di oggetti atti ad offendere

I militari di Villadossola a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza per una lite in corso tra giovani, sono intervenuti identificando un 28enne. Quest’ultimo ha consegnato spontaneamente un tubo metallico (lunghezza 40 cm, diametro 1,5 cm) che teneva con se. Non fornendo alcuna valida giustificazione circa il porto dell'oggetto, il giovane è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.