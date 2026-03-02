 / Cronaca

Cronaca | 02 marzo 2026, 13:28

Lite tra giovani a Villadossola: denunciato 28enne per porto di oggetti atti ad offendere

Intervento dei militari dopo la segnalazione al Numero Unico di Emergenza: il giovane aveva con sé un tubo metallico lungo 40 centimetri, senza giustificato motivo

Foto di repertorio

Foto di repertorio

I militari di Villadossola a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza per una lite in corso tra giovani, sono intervenuti identificando un 28enne. Quest’ultimo ha consegnato spontaneamente un tubo metallico (lunghezza 40 cm, diametro 1,5 cm) che teneva con se. Non fornendo alcuna valida giustificazione circa il porto dell'oggetto, il giovane è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. 

comunicato stampa carabinieri

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore