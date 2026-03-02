False chiamate a nome della Casa della Salute di Verbania: l’Asl Vco lancia l’allerta

L’Asl Vco informa che sono arrivate diverse segnalazioni relative a chiamate sospette effettuate da numeri telefonici con prefisso diverso dallo 0323, nelle quali vengono richiesti dati sensibili a nome della Casa della Salute di Verbania.
L’azienda sanitaria precisa che non si tratta di operatori ufficiali della struttura e invita i cittadini a prestare la massima attenzione, evitando di fornire informazioni personali o sanitarie.
In caso di chiamate sospette, l’Asl raccomanda di segnalare immediatamente l’accaduto alla Polizia Postale, così da consentire le opportune verifiche e tutelare la sicurezza degli utenti.