Cronaca | 02 marzo 2026, 11:28

False chiamate a nome della Casa della Salute di Verbania: l’Asl Vco lancia l’allerta

Segnalati numeri con prefissi diversi dallo 0323 che chiedono dati sensibili: "Non sono nostri operatori"

L’Asl Vco informa che sono arrivate diverse segnalazioni relative a chiamate sospette effettuate da numeri telefonici con prefisso diverso dallo 0323, nelle quali vengono richiesti dati sensibili a nome della Casa della Salute di Verbania.

L’azienda sanitaria precisa che non si tratta di operatori ufficiali della struttura e invita i cittadini a prestare la massima attenzione, evitando di fornire informazioni personali o sanitarie.

In caso di chiamate sospette, l’Asl raccomanda di segnalare immediatamente l’accaduto alla Polizia Postale, così da consentire le opportune verifiche e tutelare la sicurezza degli utenti.

Redazione

