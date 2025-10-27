 / Attualità

Attualità | 27 ottobre 2025, 12:00

Preglia, il nuovo asilo nido pronto entro l’estate 2026

L'obiettivo è l'apertura per il prossimo anno scolastico, ma prima bisognerà procedere con il bando per la gestione

Preglia, il nuovo asilo nido pronto entro l’estate 2026

Dovrebbero essere completati prima dell’estate 2026 i lavori di realizzazione del nuovo asilo nido di Crevoladossola, iniziati circa un anno fa. È quanto previsto dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giorgio Ferroni, che si dice estremamente soddisfatto di come sta procedendo il cantiere. “In queste settimane si sta lavorando per terminare il tetto – spiega – poi resteranno da completare le finiture e gli interni. Se tutto procede come previsto, i lavori dovrebbero chiudersi verso maggio”.

L’obiettivo, dunque, sarebbe quello di aprire le porte del nuovo nido ai bambini già dall’anno scolastico 2026/2027 ma, ammette il primo cittadino, potrebbe non essere così facile. “Alla fine dei lavori – sottolinea Ferroni – dovremo eseguire i collaudi e, soprattutto, sarà necessario procedere con un bando per la gestione dell’asilo, che sarà affidata a qualcuno di esterno, pur trattandosi di un asilo comunale. Si tratta di una procedura lunga e complessa, che potrebbe portare ad uno slittamento dell’apertura”.

L’asilo nido, va ricordato, è in costruzione a Preglia, nella stessa area in cui sorge la scuola primaria recentemente inaugurata – altro fiore all’occhiello dell’amministrazione Ferroni – la scuola media e la scuola dell’infanzia, andando così a completare un polo scolastico moderno e funzionale. Il progetto, finanziato per la quasi totalità grazie a fondi Pnrr, costerà circa 2 milioni di euro.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore