Preglia, il nuovo asilo nido pronto entro l’estate 2026

Dovrebbero essere completati prima dell’estate 2026 i lavori di realizzazione del nuovo asilo nido di Crevoladossola, iniziati circa un anno fa. È quanto previsto dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giorgio Ferroni, che si dice estremamente soddisfatto di come sta procedendo il cantiere. “In queste settimane si sta lavorando per terminare il tetto – spiega – poi resteranno da completare le finiture e gli interni. Se tutto procede come previsto, i lavori dovrebbero chiudersi verso maggio”.

L’obiettivo, dunque, sarebbe quello di aprire le porte del nuovo nido ai bambini già dall’anno scolastico 2026/2027 ma, ammette il primo cittadino, potrebbe non essere così facile. “Alla fine dei lavori – sottolinea Ferroni – dovremo eseguire i collaudi e, soprattutto, sarà necessario procedere con un bando per la gestione dell’asilo, che sarà affidata a qualcuno di esterno, pur trattandosi di un asilo comunale. Si tratta di una procedura lunga e complessa, che potrebbe portare ad uno slittamento dell’apertura”.

L’asilo nido, va ricordato, è in costruzione a Preglia, nella stessa area in cui sorge la scuola primaria recentemente inaugurata – altro fiore all’occhiello dell’amministrazione Ferroni – la scuola media e la scuola dell’infanzia, andando così a completare un polo scolastico moderno e funzionale. Il progetto, finanziato per la quasi totalità grazie a fondi Pnrr, costerà circa 2 milioni di euro.