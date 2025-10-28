Uncem lancia il contest video per i giovani: racconta il futuro della Montagna

Uncem invita i giovani under 25 a partecipare al contest video “Costruiamo insieme il futuro della Montagna”, un’iniziativa pensata per raccogliere idee originali sul cambiamento dei territori montani italiani.

L’obiettivo è stimolare creatività e riflessione su temi come l’arrivo di nuovi abitanti, la crescita delle foreste, la green economy e le sfide legate alla crisi climatica. I partecipanti possono realizzare il video da soli o in gruppo, anche in classe o a scuola, e inviarlo all’indirizzo video.uncem@filodiretto.to entro il 21 novembre 2025. I video selezionati saranno pubblicati sui social di Uncem e potranno essere condivisi dai partecipanti. Sono previsti premi per i lavori migliori, offrendo così ai giovani l’opportunità di raccontare la Montagna con la loro voce e visione.



