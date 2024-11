Domo piange la scomparsa di Giacomo Bortola, storico commerciante della piazza Mercato

Lutto a Domodossola per l'improvvisa scomparsa di Giacomo Bortola storico commerciante della piazza Mercato. Classe 1954, Bortola per anni aveva gestito la bottega che vendeva cappelli e bastoni da passeggio sotto i portici di fianco a Teatro Galletti. Un negozio storico in città, chiuso nel 2019 dopo 144 anni di attività ininterrotta da parte della famiglia Bortola. Giacomo aveva chiuso dopo 44 anni di attività, ma non aveva abbandonato la piazza.

Qui dove aveva trascorso la sua vita continuava a vivere in un appartamento dove purtroppo è stato trovato privo di vita nel pomeriggio di martedì, stroncato da un probabile malore. Non è ancora stata stabilita la data del funerale.