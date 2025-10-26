 / Confine

Frontalieri, la Svizzera versa all'Italia oltre 120 milioni di franchi

E' l’importo della compensazione finanziaria sulle remunerazioni dei frontalieri che beneficiano del regime transitorio in base al nuovo accordo italo-svizzero. La somma riguarda il 2024

Per il 2024 è di 120.173.305 franchi l’importo della compensazione finanziaria sulle remunerazioni dei frontalieri che beneficiano del regime transitorio in base al nuovo accordo italo-svizzero.

Accordo che concerne l’imposizione sui lavoratori. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre Cantoni deve essere pari  al 40 per cento dell'ammontare  lordo  delle  imposte  sui  salari,  gli stipendi e le altre remunerazioni  analoghe,  pagate  durante  l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.

La somma - scrive il giornale La Regione - riguarda i Cantoni Vallese, Ticino e Grigioni ed è già stata versata all’Italia a giugno. La Svizzera ha pure reso noto che sono 77.358 i frontalieri italiani soggetti al regime transitorio

I dati emergono dall’incontro tra Svizzera a Italia tenutosi pochi giorni fa. Dalla delegazione italiana facevano parte rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, provincia di Bolzano, Regione Autonoma Valle d’Aosta, Regioni Lombardia e Piemonte, Comunità del comprensorio Val Venosta, Associazione Comuni italiani di frontiera, Ambasciata generale e Consolato generale d’Italia.

