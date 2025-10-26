Frontalieri, la Svizzera versa all'Italia oltre 120 milioni di franchi

Per il 2024 è di 120.173.305 franchi l’importo della compensazione finanziaria sulle remunerazioni dei frontalieri che beneficiano del regime transitorio in base al nuovo accordo italo-svizzero.

Accordo che concerne l’imposizione sui lavoratori. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre Cantoni deve essere pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.

La somma - scrive il giornale La Regione - riguarda i Cantoni Vallese, Ticino e Grigioni ed è già stata versata all’Italia a giugno. La Svizzera ha pure reso noto che sono 77.358 i frontalieri italiani soggetti al regime transitorio

I dati emergono dall’incontro tra Svizzera a Italia tenutosi pochi giorni fa. Dalla delegazione italiana facevano parte rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, provincia di Bolzano, Regione Autonoma Valle d’Aosta, Regioni Lombardia e Piemonte, Comunità del comprensorio Val Venosta, Associazione Comuni italiani di frontiera, Ambasciata generale e Consolato generale d’Italia.