Bannio Anzino, tradizionale castagnata benefica l’1 novembre

Come da tradizione, sabato 1° novembre il Gruppo Alpini di Bannio Anzino organizza la consueta castagnata benefica. L’iniziativa si terrà nella piazza del paese al termine delle funzioni religiose pomeridiane, con la messa prevista alle 14 seguita dalla processione al cimitero. Dopo la cerimonia, i partecipanti potranno gustare caldarroste e dolci caserecci, offerti dagli Alpini.
