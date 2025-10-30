Il futuro della montagna nel monologo di Marco Albino Ferrari

Sarà una serata dedicata alle prospettive future della montagna, attraverso un monologo condotto da un autore e giornalista ben noto nell’ambiente: Marco Albino Ferrari.

Questo il tema dell’incontro organizzato dal Cai di Villadossola sabato 1 Novembre, alle 20.45, al Centro culturale La Fabbrica.

Fondatore di Meridiani Montagne, è stato per direttore editoriale e responsabile delle attività culturali del Cai nazionale, e ha pubblicato diverse opere con alcuni dei principali editori italiani. Tra queste, La montagna che vogliamo, edito da Einaudi, che riflette sui diversi scenari che si prospettano per il futuro delle terre alte. Da qui parte l’idea di un monologo teatrale che ha già calcato diversi palcoscenici in tutta Italia, e sabato arriverà a Villadossola.

L’evento fa parte delle iniziative dedicate all’ottantesimo anniversario dalla nascita della sezione.