Giornata dell'unità nazionale e delle forze armate: la commemorazione a Domodossola

Il comune di Domodossola celebra, martedì 4 novembre, la giornata dell’unità nazionale e delle forze armate. La giornata di commemorazione prevede il ritrovo, alle 10.00, al Parco delle Rimembranze per la deposizione di una corona d’alloro al Milite Ignoto. Alle 10.30 ci si sposta in largo Madonna della Neve per i ricevimento e gli onori al gonfalone della città di Domodossola, la cerimonia dell’alzabandiera, la deposizione della corona, la lettura della preghiera per la patria e per i combattenti e i reduci. Spazio poi alla lettura del comunicato della confederazione Italiana delle associazioni combattentistiche e partigiane, per concludere con il saluto delle autorità, l’orazione ufficiale e le onoranze ai caduti.

Domenica 9 novembre le celebrazioni si spostano nella frazione di Monteossolano: appuntamento alle 10.00 con la celebrazione della santa messa, l’omaggio ai caduti e il saluto delle autorità.