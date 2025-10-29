Druogno, il "Mercatino delle zucche" sostiene la scuola elementare

Il comune di Druogno organizza, per domenica 2 novembre, il “Mercatino delle zucche”, allestito per tutta la giornata presso il bar Betulla. L’iniziativa ha scopo benefico: il ricavato della vendita delle zucche sarà infatti devoluto alla scuola elementare di Druogno.
In Breve
mercoledì 29 ottobre
martedì 28 ottobre
lunedì 27 ottobre
domenica 26 ottobre
sabato 25 ottobre
Che tempo fa
Rubriche
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?