Druogno, il "Mercatino delle zucche" sostiene la scuola elementare

Appuntamento il 2 novembre al bar Betulla

Il comune di Druogno organizza, per domenica 2 novembre, il “Mercatino delle zucche”, allestito per tutta la giornata presso il bar Betulla. L’iniziativa ha scopo benefico: il ricavato della vendita delle zucche sarà infatti devoluto alla scuola elementare di Druogno.

l.b.

