"Villette in autunno": tre giorni di incontri e condivisione sulla cultura delle terre alte

Villette si prepara ad ospitare, dal 31 ottobre al 2 novembre, la rassegna “Villette in autunno”. Il piccolo paese vigezzino accoglie dunque momenti di incontro e riflessione dedicati alla cultura delle terre alte e alle tradizioni.

Si inizia venerdì 31 ottobre alle 17.00 nella sala consigliare del municipio con un incontro dal titolo “Vite in salita”. Protagonista Cinzia Dutto che condurrà il pubblico in un viaggio attraverso le valli cuneesi e torinesi, tra storie di vita e identità montane. L’atmosfera sarà arricchita dall’accompagnamento musicale di Gianpaolo Arfacchia. A seguire, presso il Circolo Acli, i partecipanti saranno accolti con la degustazione dei tradizionali runditt.

Sabato 1° novembre sarà il momento di “Sguardi sulle terre alte”, un tavolo di confronto aperto dedicato a operatori turistici e culturali del territorio, ma anche a tutti i membri della comunità interessati a riflettere sul presente e sul futuro dei territori alpini. Antropologi, sociologi e studiosi provenienti da diverse università porteranno le loro ricerche ed esperienze, aprendo un dialogo su vita, lavoro e identità nelle aree montane. Saranno presenti le antropologhe Valentina Porcellana ed Elena Cardano dell’Università della Valle d’Aosta, insieme a Gabriele Orlandi, anch’egli antropologo dello stesso ateneo. Con loro anche Giacomo Molinari, dell’Università del Piemonte Orientale, e Giulia Mascardi, dell’Università Milano-Bicocca. Il dialogo si arricchirà inoltre dello sguardo storico-artistico di Ilaria Despina Bozzi, ricercatrice tra l’Université Paris 8 e l’Università Milano-Bicocca, e dell’analisi sociologica di Elisabetta Chiesa, dell’Università di Udine. La mattina, dalle 10.30 alle 12.30, sarà dedicata alla presentazione di studi e testimonianze dai luoghi di montagna; il pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.00, offrirà spazio alle voci della nostra realtà montana. A chiudere i lavori interverrà Marco Bussone, presidente nazionale Uncem.

Infine, domenica 2 novembre una giornata dedicata alla riscoperta di Villette. Alle 10.30 ritrovo davanti alle scuole per una passeggiata culturale e artistica guidata da Sara Tadina e Danila Massara, per conoscere il piccolo borgo passo dopo passo, tra percorsi, gesti e racconti. L’attività è a offerta libera, con prenotazione consigliata al numero 371 6426846. Al termine, i partecipanti saranno accolti da un aperitivo a chilometro zero. Nel pomeriggio, alle 14.30, si rinnoverà la tradizionale castagnata, con brascariole, runditt e vin brulè, per rivivere insieme i sapori che scaldano l’autunno.

Tutte le iniziative sono promosse dalla Pro Loco e dal comune di Villette, con il prezioso supporto di fondazioni ed enti locali. Alcuni momenti dell’iniziativa, inoltre, sono organizzati in collaborazione con il Cai – Sezione Valle Vigezzo.