Santa Maria Maggiore si prepara per la nuova edizione dei Mercatini di Natale

Da sabato 6 a lunedì 8 dicembre riapre le porte uno dei mercatini natalizi più amati ed apprezzati nel ricco panorama internazionale, riconosciuto per l'alta qualità degli espositori, selezionati con cura, e per l'atmosfera incantata del borgo in cui si snoda il percorso espositivo. A Santa Maria Maggiore - dal 2009 insignita con la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano - per tre giorni vie e piazze sono addobbate a festa ed arricchite da oltre 210 tra bancarelle con il tettuccio rosso e chalet in legno, che espongono prodotti rigorosamente artigianali e sulle quali trovano posto più di quaranta produttori enogastronomici operanti esclusivamente tra i monti e laghi della provincia del Verbano Cusio Ossola. Qualità e numeri che rendono il Mercatino di Natale di Santa Maria Maria Maggiore uno tra i più grandi e apprezzati d'Europa.

Dopo aver festeggiato nel 2024 la 25esima edizione, il Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore proporrà anche quest'anno un ricco programma di eventi collaterali, che strizza l'occhio anche ai più piccoli, i golosissimi punti ristoro disseminati lungo il percorso, mostre ed esposizioni incorniciate dalle architetture tipiche e dagli scorci mozzafiato del paese, che da oltre un quarto di secolo si trasforma in cornice perfetta per un autentico percorso nelle tradizioni del Natale.

L'organizzazione, curata da Pro Loco e comune di Santa Maria Maggiore, ha previsto anche per questa edizione un evento d'anteprima: venerdì 5 dicembre alle 18.00 la centralissima piazza Risorgimento, con il grande abete illuminato e decorato dai piccoli abitanti del paese, sarà quinta teatrale per una performance inedita. Uno spettacolo che farà dialogare i coinvolgenti canti di un coro gospel con l'arte del disegno con la sabbia: protagonisti saranno Andrea Arena, sand artist di fama internazionale, e il coro gospel White Spirit. Risultato sarà uno spettacolo creato su misura per Santa Maria Maggiore, con musiche che prenderanno forma, su uno schermo gigante, nei “disegni sabbiosi”, per la prima volta anche colorati. Una serata in grado di stupire i visitatori, che dalla mattina seguente e per tre intere giornate potranno passeggiare nel centro storico tra le 200 caratteristiche bancarelle dal tettuccio rosso e i 12 chalet, posizionati tutti in piazza Risorgimento. Protagonista indiscussa dell'evento è la maestria degli artigiani presenti dal 6 all'8 dicembre: tre giornate dense di occasioni di shopping di qualità, dunque, ma anche ricche di musiche, allestimenti, mostre, sapori tipici.

Santa Maria Maggiore si sta dunque preparando ad accogliere anche quest'anno decine di migliaia di visitatori per quello che negli anni è diventato un appuntamento natalizio molto sentito. Il percorso espositivo abbraccerà tutto il centro storico, lungo vie e piazze che per l'occasione danno vita ad un vero e proprio Villaggio del Natale.

Gli espositori, selezionati dall'organizzazione fin dalla scorsa primavera, compongono un mercatino che è apprezzato proprio per la varietà e qualità delle proposte: presepi artigianali creati con le tecniche più originali, splendide ceramiche, curatissimi manufatti in vetro soffiato, legno e metalli, decorazioni e addobbi natalizi, cosmesi naturale, orologi e mosaici realizzati a mano, finissime sculture ricavate dai gusci d'uova, scarpe e accessori d'abbigliamento realizzati a mano, creazioni in amigurumi e macramè e molti altri prodotti di assoluto valore.

E ancora, per gli amanti dei sapori locali, i dodici chalet posizionati in piazza Risorgimento, con le deliziose specialità realizzate con cura e passione in queste terre tra monti e laghi, che si aggiungono ai produttori presenti lungo il percorso: il Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore asseconda infatti l'importante vocazione gastronomica della Valle Vigezzo e di tutta la Val d'Ossola, fino a lambire le produzioni del Verbano e del Cusio.

Quarantaquattro sono complessivamente gli espositori di prodotti enogastronomici di qualità, anche loro selezionati dall'organizzazione. La proposta è varia e per tutti i gusti: formaggi, salumi, mieli, birre e liquori, paste fresche, prodotti della terra e fermentati, conserve e succhi di frutta, panettoni, dolci e biscotti, erbe officinali, cioccolati forgiati in originali forme natalizie (ma non solo). Tutto rigorosamente a km0, proveniente da aziende che, per far fede al regolamento dell'evento, hanno sede esclusivamente sul territorio di questa piccola provincia dell'Alto Piemonte.

Santa Maria Maggiore saprà meravigliare i visitatori per il fascino delle sue architetture e per l'eleganza degli allestimenti e delle decorazioni natalizie nel centro storico. Ad accompagnare la visita saranno come sempre le stufette ricavate nei tronchi d'abete e le tante prelibatezze offerte nei vari punti di ristoro: due must il corroborante caffè vigezzino e il profumato vin brulè, in accompagnamento ai golosi stinchéet o alle gustose caldarroste, senza dimenticare le polente e i primi piatti tipici. A disposizione dei visitatori ci saranno punti ristoro all'aperto lungo tutto il percorso (non coperti e senza possibilità di prenotazione); per una pausa più confortevole invece sarà possibile prenotare presso i ristoranti del paese e delle località limitrofe.

E ancora gli intrattenimenti musicali (bande, gruppi jazz, cornamuse e fisarmoniche si esibiranno – novità del 2025 – in via Cadorna, la neonata “Via della Musica”, mentre nel resto del percorso saranno i brani natalizi in filodiffusione ad accompagnare la visita al mercatino), le mostre, gli eventi per i più piccoli e la Casa di Babbo Natale, in Piazza Gennari.

Porte aperte, con orari speciali e particolari allestimenti natalizi, per gli splendidi e singolari musei: il celebre – e unico in Italia – Museo dello Spazzacamino, la rinnovata e ampliata Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini” e la Casa del Profumo Feminis-Farina, che rende onore alla storia dell'Acqua di Colonia, nata grazie a due emigranti di Santa Maria Maggiore. Tappa consigliata, specialmente per le famiglie con bimbi, al Centro Culturale Vecchio Municipio, che ospiterà una piccola mostra realizzata in ottica kids e il “Bosco felice di Nonno Gianni con le Sylvanian families”, senza dimenticare l'antico lavatoio del paese, che diventerà cornice per uno speciale allestimento natalizio.

Per raggiungere in tutta comodità la Valle Vigezzo in occasione della 26esima edizione del Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore è possibile viaggiare a bordo dei treni della centenaria Ferrovia Vigezzina-Centovalli (da Domodossola o Locarno).