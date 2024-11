Prima Categoria, per il Gravellona San Pietro c’è il derby con il Fondotoce

Dopo la sospensione forzata dei campionati causa maltempo, con l’ottava giornata da recuperare a data da destinarsi, è in arrivo la nona giornata del campionato di Prima Categoria. La capolista Gravellona San Pietro giocherà in trasferta di pochi chilometri, sul campo del Fondotoce. Gli arancioneri vogliono continuare la loro marcia da record, gli arancioneri si stanno calando bene nella realtà del campionato di Prima Categoria, per entrambe non mancheranno le motivazioni.

Il Bagnella ospita la Serravallese. I sesiani sono in un buon momento di forma, e sono andati a vincere a Carpignano nell’ultimo turno. Gli arancioneri di Cesare Rampi, che dispongono della miglior difesa del girone, vogliono confermarsi come la sfidante più accreditata del Gravellona.

Partita insidiosa per il Piedimulera: i ragazzi di Poma ospitano il Valduggia, invischiato un po’ a sorpresa nella zona playout. I gialloblù vengono da due successi consecutivi, e si sono rilanciati in zona playoff, occupando ora il terzo posto in coabitazione con Virtus Villa e Momo.

Partita difficile anche per la Virtus Villa, al “Poscio” arriva il Carpignano, ferito dalla rimonta subita nell’ultimo turno dalla Serravallese. I biancoazzurri di mister Giampaolo stanno bene, e per la prima volta in stagione hanno ottenuto due vittorie consecutive, contro Varzese e Valduggia. I sesiani devono cercare la vittoria per non perdere troppo terreno in classifica.

Dietro al terzetto a quota dodici, appaiata alla Serravallese, troviamo la Cannobiese, una formazione con molti giocatori di valore che però ha mostrato fin qui risultati altalenanti, ed è reduce dalla batosta di Momo. I biancorossi lacuali giocheranno contro la Quaronese, formazione quadrata che ha avuto un buon avvio di stagione.

Sfida salvezza a Romagnano, dove è di scena il Vogogna. I sesiani nell’ultimo turno hanno dato del filo da torcere al Gravellona, i verdi di Castelnuovo hanno perso lo scontro salvezza contro l’Agrano, e ora si trovano all’ultimo posto solitario, due punti sotto i granata.

Sfida salvezza anche al “Liberazione” di Omegna, dove l’Agrano ospiterà la Varzese di Chiaravallotti, compagine che dopo un buon avvio ha inanellato quattro sconfitte consecutive, pur non sfigurando di fronte a compagini più quotate. I granata di Lopardo sono usciti rinfrancati dall’importante vittoria contro il Vogogna nel turno precedente, e sperano di conquistare altri punti preziosi.

Le partite:

Agrano - Varzese; Bagnella - Serravallese; Fondotoce - Gravellona San Pietro; Momo - Sizzano; Piedimulera - Valduggia; Quaronese - Cannobiese; Romagnano - Vogogna; Virtus Villadossola - Carpignano