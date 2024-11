Rubano la borsa a un'anziana e speronano l'auto della polizia locale durante la fuga: tre arresti

Due uomini e una donna sono stati arrestati nella tarda mattinata di ieri dai carabinieri di Gravellona Toce in collaborazione con la polizia locale. Nella tarda mattinata di ieri una pattuglia della polizia locale di Gravellona Toce ha intimato l’alt a una Fiat 500, ma il conducente ha accelerato tentando la fuga. Ne è nato un inseguimento che si è concluso nei pressi della rotonda dell’Ipercoop, dove, nel disperato quanto vano tentativo di fuggire, i tre hanno speronato l’auto dei vigili, che sono comunque riusciti a bloccarli unitamente a una pattuglia della stazione carabinieri di Gravellona Toce, accorsa immediatamente sul posto. Alla guida dell’auto c’era un cubano di 27 anni e, con lui due peruviani, una donna di 24 anni e un uomo di 30, tutti con precedenti penali e domiciliati a Milano.

Una volta bloccati, i militari hanno perquisito l’autovettura dove hanno rinvenuto una borsetta contenente dei documenti personali e una carta di credito intestati a una donna del luogo, oltre a un telefono cellulare ed effetti personali. Un veloce accertamento ha permesso di accertare che la borsa era stata poco prima rubata a una donna di 84 anni nel parcheggio di un supermercato di Omegna dove, mentre la donna peruviana distraeva l’anziana chiedendole delle informazioni, il suo complice le asportava la borsa lasciata momentaneamente incustodita.

Sempre in auto sono stati trovati 470 euro in contanti e altri 4 telefoni cellulari, di cui i tre non hanno saputo giustificare la provenienza, e una modica quantità di marijuana, sufficiente però per indurre gli operanti a chiedere al conducente di sottoporsi a test antidroga, test che ha rifiutato venendo, di conseguenza, denunciato.

Ulteriori accertamenti hanno permesso di scoprire che l’autovettura, sprovvista di copertura assicurativa e di proprietà di una società di noleggio, non era mai stata restituita al termine della locazione. Al termine delle operazioni i tre sono stati dichiarati in stato di arresto e, su disposizione del magistrato di turno, i due uomini sono stati associati in carcere a Verbania, mentre la donna a Vercelli, in attesa dell’udienza di convalida. Dovranno rispondere di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

La borsa con tutto il suo contenuto è stata restituita immediatamente all’anziana vittima che si è detta grata ai carabinieri e agli agenti della polizia locale di Gravellona Toce, mentre per gli altri oggetti rinvenuti in auto, verosimilmente anch’essi oggetto di furto bisognerà attendere l’esito degli accertamenti per comprenderne la provenienza e restituirli ai legittimi proprietari.