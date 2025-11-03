Rsa e gestione associata: Uniti per Villa sollecita chiarezza e trasparenza

Il gruppo consiliare Uniti per Villa ha presentato un’interrogazione al sindaco di Villadossola Bruno Toscani in merito alla gestione delle Rsa. “In data 11 giugno - si legge nel testo dell’interrogazione - il consiglio comunale deliberava la proroga della convenzione tra i comuni di Domodossola e Villadossola per la gestione associata delle residenze per anziani non autosufficienti. Nella deliberazione si era convenuto di porre, come scadenza della proroga, la data del 31 ottobre”.

Proseguono dalla minoranza: “Non essendo pervenuta alcuna comunicazione in merito e non essendo mai stata convocata dall’inizio del 2023 la conferenza dei comuni convenzionati, che avrebbe dovuto riunirsi “almeno due volte all’anno”, si chiede: quali atti sono stati definiti per consentire la validità della convenzione scaduta il 31 ottobre? Qual è lo stato di definizione della procedura di appalto per la ricerca dell’organizzazione o cooperativa che si occuperà della gestione delle Rsa?”. E ancora: “Si è venuti a conoscenza di “difficoltà operative” che hanno causato malumori tra il personale e la dichiarazione dello “stato di agitazione” del medesimo. Quali azioni sono state attivate in merito a tali problemi gestionali? Quali intendimenti si intendono proporre per consentire alla conferenza dei comuni convenzionati di svolgere con efficacia e trasparenza il compito che le compete?”.