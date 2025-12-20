Francesco Orlandi è il nuovo segretario generale della Fp Cgil Novara e Vco

Con 31 voti a favore su 32 votanti, Francesco Orlandi è stato eletto segretario generale della Fp Cgil Novara e Vco. Orlandi, 43 anni, laureato in relazioni internazionali, ha iniziato la sua militanza in Cgil nel 2010 lavorando al patronato Inca Cgil di Novara. Dal 2012 è nella categoria Fp Cgil di Novara, poi diventata anche del Vco nel 2014. Già componente della segreteria della categoria, da oggi è il neo segretario generale. Un ringraziamento speciale a Paolo Del Vecchio, che lascia professionalmente il territorio dopo 26 anni, punto di riferimento non solo della categoria ma anche della città di Novara. Continuerà la sua attività sindacale come segretario generale della Fp Cgil di Vercelli Valsesia, incarico che ha assunto il 4 novembre scorso.