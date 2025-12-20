Le previsioni meteo per il fine settimana

L’avvicinamento di una saccatura atlantica determinerà un progressivo aumento della nuvolosità, con nevischio sulle alte valli del Cuneese e sui settori alpini limitrofi; i fenomeni risulteranno comunque deboli e poco significativi. “Da domenica – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - è atteso un più deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche: la saccatura atlantica in avvicinamento convoglierà correnti umide meridionali in quota e attiverà una ventilazione orientale nei bassi strati. Ne conseguiranno precipitazioni più diffuse e moderate dalla serata, localmente più intense sui settori meridionali, in particolare al confine con la Liguria”.

SABATO 20 DICEMBRE 2025

Nuvolosità: al mattino parzialmente nuvoloso, con foschie e locali banchi di nebbia in pianura. Nubi un po' più consistenti ovunque nel pomeriggio. Precipitazioni: deboli tra Alpi Marittime e Appennino, nevose oltre i 1600-1800 m; sporadica pioviggine in pianura. Zero termico: in lieve calo ovunque fino a 1900-2200 m a fine giornata. Venti: deboli o moderati in montagna, sudoccidentali sulle Alpi e da nord sull'Appennino, altrove deboli variabili.

DOMENICA 21 DICEMBRE 2025

Nuvolosità: cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni: deboli sparse al mattino, dal pomeriggio più diffuse, localmente moderate sul settore pedemontano occidentale con valori più intensi in serata sulle Alpi Marittime. Quota neve sui 1000-1200 m. Zero termico: in abbassamento sui 1400-1600 m, con valori inferiori sui 1200 1300 m sul Cuneese. Venti: moderati meridionali sulle Alpi, in rotazione da sud-est dal pomeriggio; deboli o moderati da nord sull'Appennino, deboli da est nord-est altrove