 / Attualità

Attualità | 20 dicembre 2025, 08:00

Le previsioni meteo per il fine settimana

Weekend con le nuvole

Le previsioni meteo per il fine settimana

L’avvicinamento di una saccatura atlantica determinerà un progressivo aumento della nuvolosità, con nevischio sulle alte valli del Cuneese e sui settori alpini limitrofi; i fenomeni risulteranno comunque deboli e poco significativi. “Da domenica – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - è atteso un più deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche: la saccatura atlantica in avvicinamento convoglierà correnti umide meridionali in quota e attiverà una ventilazione orientale nei bassi strati. Ne conseguiranno precipitazioni più diffuse e moderate dalla serata, localmente più intense sui settori meridionali, in particolare al confine con la Liguria”.

  

SABATO 20 DICEMBRE 2025

Nuvolosità: al mattino parzialmente nuvoloso, con foschie e locali banchi di nebbia in pianura. Nubi un po' più consistenti ovunque nel pomeriggio. Precipitazioni: deboli tra Alpi Marittime e Appennino, nevose oltre i 1600-1800 m; sporadica pioviggine in pianura. Zero termico: in lieve calo ovunque fino a 1900-2200 m a fine giornata. Venti: deboli o moderati in montagna, sudoccidentali sulle Alpi e da nord sull'Appennino, altrove deboli variabili.

 

DOMENICA 21 DICEMBRE 2025

Nuvolosità: cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni: deboli sparse al mattino, dal pomeriggio più diffuse, localmente moderate sul settore pedemontano occidentale con valori più intensi in serata sulle Alpi Marittime. Quota neve sui 1000-1200 m. Zero termico: in abbassamento sui 1400-1600 m, con valori inferiori sui 1200 1300 m sul Cuneese. Venti: moderati meridionali sulle Alpi, in rotazione da sud-est dal pomeriggio; deboli o moderati da nord sull'Appennino, deboli da est nord-est altrove

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore