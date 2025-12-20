Commercio locale, dalla regione 290mila euro per il distretto della bassa Ossola

Una buona notizia per il commercio locale a Ornavasso, Vogogna e Premosello Chiovenda: la regione Piemonte ha finanziato con 290mila e 300 euro il progetto strategico presentato dal Distretto del Commercio che raggruppa i tre comuni. Gli esiti del bando sono stati comunicati ieri, 18 dicembre: su 94 distretti del Piemonte questo primo bando ha finanziato solamente 26 progetti, tra i quali anche quello presentato dal comune di Ornavasso. “Un risultato non facile da raggiungere - ha commentato il sindaco di Ornavasso, Filippo Cigala Fulgosi, capofila del distretto – che garantisce importanti risorse per le attività commerciali dei nostri tre comuni e per le nostre amministrazioni comunali. Come comune di Ornavasso - aggiunge il primo cittadino - con queste risorse cofinanzieremo la riqualificazione di piazza Bianchetti e il comune di Vogogna investirà sulla videosorveglianza, mentre ben 93mila euro andranno ai commercianti dei tre paesi”. “A gennaio le attività commerciali dei tre comuni -

precisa il manager di distretto Antonio Longo Dorni, che ha curato la stesura del progetto - potranno partecipare al bando del nostro distretto per ottenere contributi a fondo perduto fino a 7mila euro per le attività esistenti e fino a 14mila euro per chi deciderà di aprire una nuova attività”.

Tali contributi a fondo perduto copriranno fino all’80% dei progetti presentati dalle imprese del commercio per l’ammodernamento di negozi ed attività con l’acquisto di nuove postazioni tecnologiche, videosorveglianza, arredi ed attrezzature esterne, vetrine ed esteriorità delle attività. Tale contributo raddoppierà, fino a 14mila euro, per chi deciderà di aprire una nuova attività commerciale in uno dei tre comuni del distretto, così da contrastare la desertificazione commerciale dei nostri paesi.