Festa di San Brizio a Vagna: due giorni di musica e tradizione

Tornano a Vagna le celebrazioni per San Brizio, in programma sabato 8 e domenica 9 novembre.

La festa si aprirà sabato sera alle 21 con un concerto che vedrà protagonisti Marco Rainelli al flauto traverso e Roberto Olzer all’organo. L’ingresso sarà a offerta, destinata alle migliorie della parrocchia.

Domenica 9 novembre la giornata proseguirà con la messa solenne alle 10.30, seguita dalla processione accompagnata dal gruppo Arsciol, e dall’incanto delle offerte. Il programma prevede poi un pranzo comunitario alle 12.30 nel salone parrocchiale, con antipasto, risotto alla milanese con ossobuco, dolce, caffè, vino e acqua. Per partecipare al pranzo è possibile prenotare al numero 339 2272649.