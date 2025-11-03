Punto informativo gratuito per la disabilità visiva

Prosegue anche nel mese di novembre l’appuntamento con il punto informativo gratuito dedicato alla disabilità visiva, promosso dall’associazione Apri Vco. L’iniziativa si terrà giovedì 6 novembre, come ogni primo giovedì del mese, presso la sede della Società di mutuo soccorso in via al Teatro 1.

L’associazione offre sostegno e consulenza a persone ipovedenti o non vedenti, fornendo indicazioni utili sui servizi disponibili e mettendo a disposizione ausili per la lettura e per la vita quotidiana. L’obiettivo è migliorare l’autonomia e la qualità della vita delle persone con disabilità visiva, offrendo un aiuto concreto e personalizzato.