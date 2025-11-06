 / Cronaca

Addio a Nicola Tortora, colonna portante del Gsh Sempione 82

Pioniere dello sport paralimpico nel Vco, si è spento all'età di 65 anni

Foto Facebook Gsh Sempione 82

Lutto nel mondo dello sport del Vco per la scomparsa di Nicola Tortora, tra le colonne portanti del Gsh Sempione 82. Si è spento all’età di 65 anni dopo una lunga malattia.

Pioniere dello sport paralimpico in provincia, ha iniziato con il basket in carrozzina. Negli ultimi anni, invece, era passato all’atletica. Tortora è stato uno dei punti di riferimento per tutti i giovani atleti del territorio e la scorsa primavera è stato insignito del premio in memoria del fondatore della società, Angelo Petrulli.

Lascia la mogie Claudia e i figli Elisa e Marco. Questa sera, 6 novembre, alle 20.00 sarà recitato il rosario nella chiesa parrocchiale di San Bernardino di Pallanza; i funerali venerdì alle 10.30.

