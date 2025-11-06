Addio a Nicola Tortora, colonna portante del Gsh Sempione 82

Lutto nel mondo dello sport del Vco per la scomparsa di Nicola Tortora, tra le colonne portanti del Gsh Sempione 82. Si è spento all’età di 65 anni dopo una lunga malattia.

Pioniere dello sport paralimpico in provincia, ha iniziato con il basket in carrozzina. Negli ultimi anni, invece, era passato all’atletica. Tortora è stato uno dei punti di riferimento per tutti i giovani atleti del territorio e la scorsa primavera è stato insignito del premio in memoria del fondatore della società, Angelo Petrulli.

Lascia la mogie Claudia e i figli Elisa e Marco. Questa sera, 6 novembre, alle 20.00 sarà recitato il rosario nella chiesa parrocchiale di San Bernardino di Pallanza; i funerali venerdì alle 10.30.