Buon Natale dal presidente Cirio: "Nel 2025 sanità e scuole la priorità"

Gli auguri ai piemontesi di Buon Natale "e uno straordinario 2025 a tutti" dal presidente Alberto Cirio

Confermato alla guida del Piemonte, rilancia il suo impegno e la determinazione nel rispondere e onorare la fiducia che gli è stata rinnovata. "Il prossimo anno faremo del nostro meglio, con onestà, rigore e determinazione".

Gli impegni principali, per il 2025, saranno Sanità e scuole. "Con il nuovo sistema per abbattere finalmente - ha spiegato - le liste d'attesa e restituire la salute pubblica per tutti". "I nostri giovani e figli devono essere la prima delle nostre priorità" ha concluso.