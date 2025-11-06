 / Cronaca

Cronaca | 06 novembre 2025, 10:45

Controlli nei pascoli in alta Valle Antrona: espulso un lavoratore in nero

Il giovane è stato rimpatriato dagli agenti della questura di Verbania. Denunciato il suo principale, un piccolo allevatore

Un trentenne di origine indiana è stato fermato dalla polizia di frontiera di Domodossola e rimpatriato in quanto era irregolare sul territorio italiano e lavorava in nero. È quanto accaduto in Valle Antrona, dove il giovane lavorava, irregolarmente, per un piccolo allevatore. Gli agenti della polizia hanno iniziato i controlli nei mesi scorsi. L’uomo, nei mesi estivi, era impegnato in un pascolo in alta valle e viveva in una roulotte, dove è stato raggiunto dalla polizia per i dovuti controlli.

Una volta accertata l’irregolarità, il trentenne è stato rimpatriato, scortato in aereo dagli agenti della questura di Verbania fino a Nuova Delhi. Il suo datore di lavoro, invece, è stato denunciato dopo le opportune verifiche da parte dei carabinieri dell’ispettorato del lavoro.

Redazione

