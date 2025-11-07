Sorpreso con 400 grammi di hashish, tenta di gettarlo dalla finestra: arrestato un 22enne ossolano

È stato arrestato e posto agli arresti domiciliari un giovane di 22 anni residente in Ossola, sorpreso dai carabinieri della compagnia di Verbania con quasi 400 grammi di hashish. L’arresto è avvenuto nel corso di un controllo straordinario sul territorio ossolano, disposto dal comando provinciale dell’arma, che nelle prime ore della mattinata odierna ha visto l’impiego di circa un centinaio di militari, con il supporto di due unità cinofile della guardia di finanza, finalizzato alla repressione di reati in genere.

Nell’ambito dei controlli, gli investigatori hanno raccolto indizi sul possibile possesso di stupefacente a casa del giovane e, quando i militari, prima dell’alba, hanno bussato alla sua porta, il ragazzo ha cercato di liberarsi dello stupefacente gettandolo dalla finestra. Il gesto, tuttavia, non è sfuggito agli uomini dell’arma, appostati nel retro dell’abitazione, che hanno immediatamente recuperato i tre panetti interi di hashish da 100 grammi ciascuno e altri due frammenti, per un peso complessivo di circa 400 grammi. Lo stupefacente era occultato all’interno di alcune confezioni di una nota marca di cioccolato. Durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto anche materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente, tra cui buste di plastica e una macchina per il sottovuoto. Lo stupefacente è stato sequestrato e il giovane, dopo le formalità di rito, associato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida.

Sempre nel corso dei controlli straordinari dei carabinieri 11 giovani, tutti dimoranti in Domodossola, di età compresa tra i 17 e i 48 anni, sono stati segnalazione alla Prefettura di Verbania, perché sorpresi con modiche quantità di stupefacenti, per un totale di circa 60 grammi tra eroina, hashish e marijuana.