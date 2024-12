La mattina di Natale sugli sci al Belvedere di Macugnaga

Se la vigilia è sugli sci a Domobianca, Macugnaga, Formazza e Vigezzo, per chi la mattina del 25 dicembre avesse voglia di una sciata pre pranzo l'appuntamento è a Macugnaga dove dalle 8.30 alle 12.30 saranno aperti gli impianti del comprensorio del Belvedere, dove grazie alle nevicate e al freddo di questi giorni si potrà sciare anche sulla pista del Belvedere.

Aperte dunque la seggiovia Pecetto - Burki (1° tronco) con la pista principale “D - Fontanone”, e la seggiovia Burki - Belvedere (2° tronco) con la pista principale “C - Belvedere”. Aperti anche skilift Burki III (con ricircolo sulle piste “Ruonograbe” e “Fontanone”) e il campo scuola Pecetto con due tappeti.

Da giovedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, tutti sulle piste.

A Domobianca si scia dalle 8.30 alle 16.30 tutti i giorni, aperte le seggiovie Motti, Prel e il Baby, e le piste Selva Grande, Pioria, Baby, Prel e Prati.

Sempre a Macugnaga da Santo Stefano, oltre al comprensorio del Belvedere aperto tutti i giorni, si potrà salire anche al Monte Moro ma la funivia sarà aperta solo per i pedoni in quanto in quota non vi è abbastanza neve per l'apertura degli impianti.

In Formazza sempre dal 26 dicembre aperti Valdo e Sagersboden, mentre in Vigezzo a La Piana si scierà sulle piste Baby, Cima 2 e Canalone. Gli appassionati attendono anche con trepidazione la notizia dell'apertura di San Domenico, che potrebbe arrivare a breve, neve permettendo.