Affitti in aumento in Ossola: prezzi record in Vigezzo e Formazza

Se comprare casa diventa un’impresa sempre più difficile per giovani e famiglie del Vco - con i prezzi medi degli immobili che sono i più alti di tutto il Piemonte - non va meglio a chi preferisce affittare case e appartamenti. È quanto emerge dall’ultimo report di Immobiliare.it, che prende come riferimento il costo medio degli immobili residenziali a ottobre 2025, confrontandoli con gli anni precedenti. Nel 2025 il prezzo medio richiesto in provincia per un appartamento in affitto è di 10,81 euro al mese (il Vco si posiziona al secondo posto in Piemonte, dietro solo a Torino) per metro quadro: una tendenza in costante crescita, se si pensa che a ottobre 2024 la media era di 10,38 euro e nel 2023 di 9,17 euro. Nel 2017 il costo medio era addirittura di 7,50 euro al metro quadro.

Osservando in particolare i dati che riguardano i comuni dell’Ossola, emerge che per una casa in affitto a Domodossola servono in media 10,95 euro al mese per metro quadro, con un aumento dell’1,3% rispetto a ottobre 2024 (10,81 euro).

Ma il capoluogo non è il comune ossolano in cui gli affitti sono più alti. I prezzi crescono sensibilmente in particolare nei comuni di due valli, la Val Formazza e la Val Vigezzo, complice anche la sempre maggiore attrattività turistica. In particolare, nel comune di Formazza il costo medio di un immobile in affitto è di 13,89 euro mensili al metro quadro, nonostante una diminuzione del 7,7% rispetto all’anno precedente (15,05 euro). I costi più alti riguardano alcuni comuni vigezzini, anche se in tutti si rileva un calo rispetto al 2024: Malesco con 14,1 euro mensili (a fronte dei 16,03 del 2024), Santa Maria Maggiore con 15,44 euro (nel 2024 erano 17,79) e Toceno con 15,5 euro (contro i 16,48 dello scorso anno).

Tra i comuni ossolani con i prezzi più alti spicca anche Mergozzo, con una media di 11,88 euro mensili al metro quadro. In questo caso si segnala un aumento dell’11,34% rispetto allo scorso anno (10,67 euro).