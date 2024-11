Arrestata 50enne di Domodossola per un furto commesso nel 2013

Nei giorni scorsi i carabinieri di Domodossola hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Novara arrestando una 50enne domese.

Il provvedimento restrittivo era stato emesso dal Tribunale di Novara, che aveva condannato la donna ad un anno e nove mesi di reclusione poiché riconosciuta colpevole di un furto in abitazione commesso a Novara nel 2013. La donna originaria di Domodossola, ma domiciliata nel novarese, era ignara del provvedimento che pendeva su di lei dallo scorso mese di luglio e nei giorni scorsi era stata ricoverata per motivi di salute proprio nell'ospedale ossolano.

I carabinieri di Domodossola che erano a conoscenza del provvedimento e che in virtù delle origini della ricercata stavano svolgendo mirati accertamenti al fine di verificare l'eventuale sua presenza su Domodossola, hanno esteso le ricerche in ogni possibile luogo, familiari e luoghi eventualmente frequentati. I militari hanno infine effettuato un controllo anche presso l'ospedale cittadino chiedendo se per caso la donna fosse ricoverata presso la struttura sanitaria. Proprio quest'ultimo accertamento ha dato esito positivo, infatti la ricercata risultava ricoverata in ospedale da alcuni giorni.

Cosi i carabinieri si sono recati nella struttura sanitaria riscontrando, effettivamente, la presenza della 50enne ricoverata. La stessa è stata quindi arrestata e piantonata dai militari fino al subentro nella vigilanza da parte della Polizia Penitenziaria di Verbania che dopo le sue dimissioni è stata accompagnata in carcere, dove dovrà scontare la pena detentiva.