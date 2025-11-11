Influenza e Covid, al via i "Vaccination day" dell'Asl Vco

Il servizio igiene e sanità pubblica dell’As Vco organizza, nelle sedi di Domodossola, Omega e Verbania, un “Vaccination day”: una giornata ad accesso libero rivolta ai cittadini destinatari della campagna vaccinale antinfluenzale e anti Covid-19.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 14 novembre presso il dipartimento di prevenzione di Omegna, in via IV Novembre 294. Venerdì 21 novembre sarà la volta della sede di Domodossola, presso il distretto sanitario in via Scapaccino 47, mentre venerdì 28 novembre al distretto sanitario di Verbania in via Sant’Anna 83.

Gli appuntamenti sono sempre dalle 9.00 alle 15.00; per ogni giornata sono a disposizione 90 posti ad accesso libero per cittadini residenti nei comuni che fanno riferimento all’Asl Vco. Per informazioni contattare i seguenti numeri: 0324491683 (zona Ossola), 0324491602 (Cusio) o 0323868075 (Verbano) il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 11.00, il mercoledì dalle 14.00 alle 15.30.