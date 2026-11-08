Diabete, con Asl Vco una giornata di screening e prevenzione

In occasione della Giornata mondiale del diabete, il 14 novembre l’Asl Vco promuove un open day diabetologico, in programma dalle 9.00 alle 13.00 all’Ipercoop di Gravellona Toce.

Nel corso della giornata saranno effettuati controlli della glicemia capillare, divulgate informazioni sul corretto stile di vita e verrà distribuito materiale informativo per prevenire il diabete. Sarà presente il personale sanitario dell’endocrinologia e diabetologia dell’Asl Vco, direi dal dottor Giuseppe Placentino.

Il direttore generale dell’Asl Vco Francesco Cattel dichiara: “Desideriamo invitare la cittadinanza a cogliere l'opportunità offerta nella giornata di sabato 14 novembre presso l'IperCoop di Gravellona Toce, il nostro personale sarà a completa disposizione per effettuare controlli gratuiti e fornire informazioni sanitarie utili. Dedicare del tempo alla propria salute oggi rappresenta una scelta fondamentale per il proprio benessere. Vi aspettiamo numerosi”.