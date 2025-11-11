 / Attualità

Domodossola, affidati i lavori archeologici al teatro Galletti

L'intervento si è reso necessario dopo il ritrovamento di antichi reperti durante il progetto di restauro

Il comune di Domodossola ha ufficializzato l’affidamento diretto dei lavori di assistenza agli scavi archeologici stratigrafici all’interno del cantiere di restauro del teatro Galletti. L’intervento si è reso necessario a seguito del rinvenimento di reperti storici durante le operazioni di restauro già in corso.

Il comune ha incaricato la ditta Dremar di Borgomanero, già appaltatrice principale del progetto di restauro, che ha presentato l’offerta più conveniente dal punto di vista tanto economico quanto organizzativo. Il costo totale degli interventi archeologici è di 84.337 euro.

I lavori archeologici si inseriscono nel più ampio progetto di restauro e risanamento conservativo del teatro Galletti, già finanziato con oltre 2,4 milioni di euro. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio storico della città.

