 / Sanità

Sanità | 10 novembre 2026, 15:38

Cup Piemonte, sospeso per un’ora il servizio online per manutenzione

Dalle 16.30 il Portale del cittadino non sarà disponibile per interventi straordinari. Restano attivi call center, sportelli e app

Cup Piemonte, sospeso per un’ora il servizio online per manutenzione

Azienda Sanitaria Zero comunica che dalle 16.30 per circa un’ora il Portale del cittadino per i servizi di prenotazione delle prestazioni Cup non sarà attivo per lavori di manutenzione straordinaria. Restano attivi gli altri canali di prenotazione: call center, sportello fisico e App Cup Piemonte.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore