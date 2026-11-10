Cup Piemonte, sospeso per un’ora il servizio online per manutenzione

Azienda Sanitaria Zero comunica che dalle 16.30 per circa un’ora il Portale del cittadino per i servizi di prenotazione delle prestazioni Cup non sarà attivo per lavori di manutenzione straordinaria. Restano attivi gli altri canali di prenotazione: call center, sportello fisico e App Cup Piemonte.
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