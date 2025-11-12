 / Sanità

12 novembre 2025

Conclusa la riunione dei sindaci dell’Asl: protocollate le sei candidature per il nuovo ospedale VIDEO

Albertella: “Incontro tecnico per definire le proposte da trasmettere a Cirio e Riboldi. Al centro anche il piano di accoglienza sanitaria per rendere il territorio più attrattivo per medici e infermieri.”

Si è conclusa nel tardo pomeriggio la riunione della rappresentanza dei sindaci dell’Asl, convocata per discutere i prossimi passi relativi al progetto del nuovo ospedale. “È stata una riunione essenzialmente tecnica – ha spiegato il presidente Giandomenico Albertella – durante la quale sono state protocollate le candidature per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero, che domani saranno trasmesse al presidente della Regione Alberto Cirio e all’assessore alla Sanità Riboldi.”

 

Nel corso dell’incontro si è parlato anche delle strategie per migliorare l’attrattività del territorio nei confronti del personale sanitario. “Abbiamo discusso – ha aggiunto Albertella – del piano di accoglienza sanitaria, pensato per favorire l’arrivo e la permanenza di medici e infermieri, un passo fondamentale per garantire servizi efficienti e qualificati ai cittadini del VCO.”

Daniele Piovera

