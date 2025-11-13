 / Attualità

Attualità | 13 novembre 2025, 11:20

Una nuova ambulanza per la Croce Rossa di Domodossola

Il mezzo sarà inaugurato sabato 15 novembre

Una nuova ambulanza per la Croce Rossa di Domodossola

Sarà inaugurata ufficialmente nel fine settimana in piazza Madonna della Neve a Domodossola, la nuova ambulanza della Croce Rossa Italiana comitato di Domodossola. Appuntamento, dunque, sabato 15 novembre alle 15.00 per la cerimonia, alla presenza del personale della Croce Rossa e delle autorità.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore