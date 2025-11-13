Una nuova ambulanza per la Croce Rossa di Domodossola

Sarà inaugurata ufficialmente nel fine settimana in piazza Madonna della Neve a Domodossola, la nuova ambulanza della Croce Rossa Italiana comitato di Domodossola. Appuntamento, dunque, sabato 15 novembre alle 15.00 per la cerimonia, alla presenza del personale della Croce Rossa e delle autorità.
