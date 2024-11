"I colori dei mestieri": a Crevoladossola la mostra dedicata all'incontro tra bambini e artigiani

Giovedì 14 novembre alle 15.00 si tiene, all’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola, l’inaugurazione della mostra “I colori dei mestieri – L’artigiano nei saperi naturali dei bambini”. L’iniziativa fa parte degli eventi della Settimana del Sociale organizzata da Confartigianato. La mostra raccoglie gli elaborati creativi realizzati dagli alunni delle scuole Terezin di Domodossola e Armonia di Crodo in seguito a incontri con gli artigiani.

Questi incontri offrono ai più piccoli l'opportunità di esplorare il mondo affascinante della creazione manuale, stimolando la loro curiosità e creatività. Gli artigiani, con la loro esperienza e passione, mostrano le tecniche tradizionali e spiegano i segreti del loro mestiere.

I bambini, dal canto loro, hanno la possibilità di partecipare attivamente, mettendo le mani in pasta e sperimentando con i materiali. Questo tipo di interazione non solo arricchisce la loro comprensione delle arti manuali, ma può anche ispirare una nuova generazione di creatori, pronta a portare avanti tradizioni artigianali con un tocco moderno e innovativo. L'incontro dei mestieri artigiani con i bambini della scuola per l'infanzia è ispirato dalla filastrocca di Gianni Rodari.