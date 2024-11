Vittoria Nallo (Italia Viva): "Assicurare al Vco almeno un seggio in consiglio regionale"

“La provincia del Verbano Cusio Ossola merita una rappresentanza che riconosca la sua particolarità di territorio montano e di confine. È necessario correggere un’ingiustizia che penalizza i cittadini del Vco e garantire loro una voce stabile in consiglio regionale”. Sono parole di Vittoria Nallo, consigliera regionale di Italia Viva, che ha depositato un ordine del giorno in consiglio regionale per affrontare questa questione.

L’ordine del giorno, intitolato “Tutela della specificità della provincia del Verbano Cusio Ossola mediante eque condizioni di rappresentanza”, propone di modificare la legge elettorale regionale per assicurare al Vco almeno un seggio in consiglio regionale. L'attuale sistema, che assegna i seggi solo in base alla popolazione, ha infatti impedito alla provincia di eleggere un rappresentante, nonostante le sue caratteristiche uniche e le esigenze specifiche. Con questa proposta, la consigliera Nallo chiede di garantire al Vco una rappresentanza stabile, così che anche le sue particolarità siano adeguatamente tutelate nelle decisioni regionali.

L’ex presidente della provincia Stefano Costa, referente di Italia Viva per il Vco, ringrazia la consigliera Nallo “per aver sostenuto in consiglio regionale quanto avevo richiesto nell’Odg votato all’unanimità dal consiglio provinciale del Vco lo scorso 4 luglio. Il nostro territorio non può restare senza rappresentanza anche nella prossima legislatura, ed è quindi giusto mobilitarsi sin da subito per ottenere quanto ci spetta”.