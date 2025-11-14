Domodossola ospita il "Tavolo sui bisogni degli adolescenti"

L’assessorato alle politiche giovanili del comune di Domodossola in collaborazione con l’associazione 21 Marzo organizza il “Tavolo sui bisogni degli adolescenti”, un incontro pubblico dedicato ai giovani e al futuro della comunità. L’appuntamento è fissato per giovedì 20 novembre alle 16.30 nella sala polifunzionale “G. Falcioni” (ex Cappella Mellerio) a Domodossola.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di restituire i risultati della recente indagine sui bisogni degli adolescenti del Vco, realizzata nel 2024 nell’ambito del progetto Comunità Educante Vco, e di avviare un momento di confronto per immaginare nuove prospettive di sviluppo per le politiche giovanili della città.

A partire dai dati emersi dalla ricerca, il pomeriggio proseguirà con il laboratorio “Cronache dal futuro”, un’occasione di co-progettazione aperta a educatori, insegnanti, genitori, amministratori e giovani, finalizzata a costruire insieme visioni e proposte concrete per rendere Domodossola una città sempre più attenta alle nuove generazioni.

La partecipazione all’incontro è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione tramite l’apposito modulo online entro il 18 novembre. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’indirizzo progettazione@21marzo.com.