Valdossola E20, sei mesi di lavoro per connettere eventi e associazioni del territorio

A sei mesi dall’avvio operativo, Valdossola E20 si sta consolidando come uno strumento centrale per raccontare, valorizzare e mettere in rete le iniziative culturali, sociali e associative dell’intero territorio ossolano. Il progetto, promosso dalla Pro Loco Valdossola con il supporto istituzionale di ENDAS VCO, nasce per rispondere a un’esigenza concreta: superare la frammentazione nella comunicazione degli eventi locali e offrire una visione unitaria e accessibile di quanto accade nei comuni della Valdossola.

In questi primi mesi di attività, Valdossola E20 ha già censito un numero significativo di eventi distribuiti su quasi tutti i comuni del territorio, coinvolgendo oltre 300 realtà associative attive nei settori culturale, sportivo, sociale, educativo ed enogastronomico. Una mappatura in continuo aggiornamento che restituisce l’immagine di una valle viva, dinamica e profondamente legata alla propria identità comunitaria.

Particolare attenzione è stata riservata alle iniziative rivolte ai più giovani, come le attività extrascolastiche e i servizi di doposcuola promossi da parrocchie e realtà educative locali. Esperienze spesso poco visibili, ma fondamentali per il tessuto sociale e per il supporto alle famiglie, che il progetto intende valorizzare anche in un’ottica di inclusione e partecipazione.

Il cuore operativo dell’iniziativa è il sito www.valdossolaeventi.it<svg aria-hidden="true" height="[object SVGAnimatedLength]" width="[object SVGAnimatedLength]" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><use fill="currentColor" href="/cdn/assets/sprites-core-j9fay8bq.svg#304883"></use></svg>, una piattaforma digitale pensata per essere semplice, accessibile e interattiva. Qui cittadini e visitatori possono consultare il calendario degli eventi e approfondire le singole iniziative, mentre associazioni ed enti hanno la possibilità di caricare direttamente i propri appuntamenti. A supporto del sito, i canali social collegati al progetto stanno registrando una crescita costante, segno di un interesse diffuso verso una comunicazione coordinata e strutturata del territorio.

Valdossola E20 non si limita a essere un calendario online, ma si configura come un vero e proprio strumento di raccolta dati e analisi, utile nel tempo per monitorare l’andamento degli eventi, l’afflusso di pubblico e la distribuzione territoriale delle iniziative. Un supporto concreto anche per favorire collaborazioni tra le diverse realtà locali e migliorare la programmazione futura.

La Pro Loco Valdossola invita associazioni, comitati, parrocchie ed enti a partecipare attivamente al progetto, segnalando i propri eventi all’indirizzo eventi@prolocovaldossola.it o inserendoli direttamente sul portale.

Con Valdossola E20, l’impegno della Pro Loco Valdossola nella valorizzazione del territorio e del Terzo Settore si traduce in una rete condivisa che mette al centro persone, comunità ed eventi. Il primo appuntamento del 2026 è fissato per il 31 gennaio, con la presentazione ufficiale dei risultati del progetto, il coinvolgimento di istituzioni e volontari e l’inaugurazione di un nuovo info point che sarà collocato in un importante centro dell’Ossola.