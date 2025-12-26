Crodo, prosegue l'undicesima edizione di Presepi sull'acqua

C'è ancora tempo, fino all'11 gennaio, per visitare i "Presepi sull'acqua" di Crodo. Il paese e le sue frazioni si trasformano, per l'undicesima edizione della manifestazione, in un vero e proprio villaggio natalizio. Sono 71 le Natività allestite lungo un percorso open air tra fontane, rii e antichi lavatoi della Valle Antigorio, trasformando spazi comuni in palcoscenici suggestivi e originali, frutto della creatività dei numerosi curatori locali.

L’evento, che negli anni ha conquistato un posto d’onore tra le manifestazioni natalizie del Nord Italia, propone sempre la stessa formula vincente: semplicità, tradizione e fantasia. I presepi, realizzati da centinaia di persone, grandi e piccini, esaltano l’elemento dell’acqua, patrimonio naturale della valle, creando un percorso che va dai 500 metri di Crodo fino ai 1.200 metri dell’Alpe Foppiano.

Oltre ai presepi e alla gastronomia, l’evento prevede concerti, visite guidate diurne e serali, laboratori per bambini e mostre. Il Foro Boario, grazie alla Pro Loco e alle associazioni locali, offrirà un’area riscaldata con bar e servizi igienici per soste confortevoli. Presepi sull’acqua è anche l’occasione per scoprire le bellezze naturali e gastronomiche della Valle Antigorio: dai ristoranti locali alle strutture ricettive, passando per i prodotti tipici come formaggi d’alpeggio, salumi e dolci tradizionali, fino al vicino polo termale di Premia. Per tutte le informazioni, il programma completo e la mappa del percorso, è possibile consultare il sito ufficiale www.crodoeventi.it, oppure seguire l’evento su Facebook e Instagram.