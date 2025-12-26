 / Eventi

Eventi | 26 dicembre 2025, 07:50

Crodo, prosegue l'undicesima edizione di Presepi sull'acqua

Fino all'11. gennaio un percorso di luci, arte e tradizione tra fontane, lavatoi e vie della Valle Antigorio, con molte novità gastronomiche

Uno dei nuovi presepi di questa edizione 2025, preperato davanti alla chiesa parrocchiale di Crodo

C'è ancora tempo, fino all'11 gennaio, per visitare i "Presepi sull'acqua" di Crodo. Il paese e le sue frazioni si trasformano, per l'undicesima edizione della manifestazione, in un vero e proprio villaggio natalizio. Sono 71 le Natività allestite lungo un percorso open air tra fontane, rii e antichi lavatoi della Valle Antigorio, trasformando spazi comuni in palcoscenici suggestivi e originali, frutto della creatività dei numerosi curatori locali.

L’evento, che negli anni ha conquistato un posto d’onore tra le manifestazioni natalizie del Nord Italia, propone sempre la stessa formula vincente: semplicità, tradizione e fantasia. I presepi, realizzati da centinaia di persone, grandi e piccini, esaltano l’elemento dell’acqua, patrimonio naturale della valle, creando un percorso che va dai 500 metri di Crodo fino ai 1.200 metri dell’Alpe Foppiano.

Oltre ai presepi e alla gastronomia, l’evento prevede concerti, visite guidate diurne e serali, laboratori per bambini e mostre. Il Foro Boario, grazie alla Pro Loco e alle associazioni locali, offrirà un’area riscaldata con bar e servizi igienici per soste confortevoli. Presepi sull’acqua è anche l’occasione per scoprire le bellezze naturali e gastronomiche della Valle Antigorio: dai ristoranti locali alle strutture ricettive, passando per i prodotti tipici come formaggi d’alpeggio, salumi e dolci tradizionali, fino al vicino polo termale di Premia. Per tutte le informazioni, il programma completo e la mappa del percorso, è possibile consultare il sito ufficiale www.crodoeventi.it, oppure seguire l’evento su Facebook e Instagram.

Redazione

