Capodanno al Foro Boario di Crodo

Sarà un Capodanno in grande stile quello organizzato dal ristorante Borgo Molinetto e dal Monte Giove a Crodo. Per la notte di San Silvestro, i due locali hanno scelto una location d’eccezione: il Foro Boario, ampia struttura comunale in grado di accogliere numerosi partecipanti.

Una scelta già collaudata con successo lo scorso anno, quando l’evento aveva fatto registrare circa 240 presenze, confermandosi come una proposta ideale per famiglie, gruppi di amici e per chi ama festeggiare fino a notte fonda.

Un cenone conviviale tra gusto e divertimento

Il programma prevede un ricco cenone di Capodanno, che si aprirà con un maxi aperitivo a buffet, seguito dal servizio al tavolo della portata principale: un piatto unico che unisce primo e secondo, per concludere con il dolce.

Una formula studiata per garantire qualità, convivialità e tempi rilassati, lasciando ampio spazio al divertimento e all’intrattenimento.

Musica, animazione e maxi tombolata

Ad animare la serata sarà DJ Rigo, che accompagnerà il pubblico con un programma musicale vario e coinvolgente: giochi, balli di gruppo, musica da discoteca e ballo liscio, pensati per far divertire tutte le generazioni.

Tra i momenti più attesi, la maxi tombolata, con quattro tombole e numerosi premi, per aggiungere un tocco di tradizione e divertimento collettivo alla festa.

Spazio anche ai più piccoli

Grande attenzione è riservata anche ai bambini. Per loro è prevista un’animazione gratuita dedicata, con un laboratorio speciale di un’ora curato da “La Mamma in Ossola”, così che i più piccoli possano divertirsi in sicurezza mentre gli adulti si godono la cena e la serata.

Dopo mezzanotte festa aperta a tutti

Allo scoccare della mezzanotte aprirà il bar e la festa continuerà con musica e balli fino a tarda notte. Da quel momento l’ingresso sarà libero e aperto a tutti, anche a chi non ha partecipato al cenone, trasformando il Foro Boario in un vero punto di ritrovo per salutare insieme l’arrivo del 2026.

INFO E PRENOTAZIONI

Costo cenone:

• Adulti: 75 euro

• Bambini: 30 euro

Prenotazioni consigliate vista la grande partecipazione attesa

Contatti:

Tel. 0324 61346

Cell. 328 9255566

Cell. 327 8359978