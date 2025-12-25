Alberto Fortis in concerto per un Capodanno all'insegna della solidarietà

Per questo Natale è possibile regalare (o regalarsi) un’esperienza che unisce grande musica e solidarietà. Mercoledì 31 dicembre il teatro La Fabbrica di Villadossola ospita un evento speciale per festeggiare il Capodanno: un concerto di Alberto Fortis, cantautore che non ha bisogno di presentazioni, che mette a disposizione il suo talento e la sua musica per sostenere un importante progetto benefico. Il ricavato della serata sarà infatti devoluto a due progetti sul territorio: il restauro della Collegiata di Domodossola e la realizzazione della Casa del Volontario a cura del corpo Volontari del Soccorso di Villadossola.

L’evento ha inizio alle 21.30 con il concerto di Fortis. Alle 23.30 circa un dj set con Tiziano Tanzarella e cena con il tradizionale cotechino e lenticchie per accogliere insieme l’anno nuovo.

Per partecipare è richiesta la prenotazione al numero 378 0624798 (telefono o WhatsApp).