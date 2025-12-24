Torna il presepe vivente a Premia

Il comune di Premia si prepara alle celebrazioni natalizie. Nella serata della vigilia, mercoledì 24 dicembre, le vie del paese saranno animate dal presepe vivente, con numerosi figuranti che porteranno in scena la sacra famiglia, i pastori e gli antichi mestieri. Ad accompagnare il corteo, che partirà alle 20.00 dalla piazza del paese, i bambini della scuola materna ed elementare, la banda di San Rocco e la slitta di Babbo Natale. Arrivo alle 21.00 presso la chiesa parrocchiale di San Michele, dove sarà poi celebrata la messa di Natale.

Al termine il corteo prosegue verso la piazza di Premia per lo scambio di auguri. La serata è organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il comune, la parrocchia di San Michele, il gruppo alpini, il Corpo Musicale di San Rocco e il gruppo costumi.