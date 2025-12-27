 / Eventi

Concerto di Natale per chiusura di stagione per la Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario

Domenica 28 dicembre al teatro “La Fabbrica” oltre 190 artisti sul palco per un programma dedicato a Wagner e Verdi

Sarà il tradizionale Concerto per il Santo Natale a chiudere la stagione concertistica 2025 e la rassegna dei Concerti d’Autunno 2025 della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario. L’appuntamento è in programma domenica 28 dicembre alle ore 21.00 al Teatro del Centro Culturale “La Fabbrica” di Villadossola.

L’evento è realizzato con il contributo e il sostegno della Fondazione Paola Angela Ruminelli, dell’Associazione Culturale Mario Ruminelli, della Città di Villadossola, della Fondazione Comunitaria del Vco, della Fondazione Crt e della Città di Domodossola.

Sul palco si esibiranno la Corale di Calice e l’Orchestra da camera della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, insieme alla Polimnia Arts Company chorus & orchestra, al Coro lirico G. B. Viotti di Vercelli, alla Corale S. Abbondio di Buronzo, al Coro L. Perosi di Orbassano, al Coro F. Veniero di Torino e al Coro di voci bianche “M. Langhi” dell’Istituto Immacolata di Novara.

Soliste della serata saranno Annamaria Turicchi e Serena Rubini (soprani), con la direzione affidata a Lorenzo Battagion. Il concerto vedrà impegnato un organico imponente composto da 130 coristi e 60 orchestrali, per una serata di grande impatto musicale ed emotivo.

Il programma propone celebri pagine del repertorio operistico di Richard Wagner e Giuseppe Verdi. Di Wagner saranno eseguiti il Vorspiel da Die Meistersinger von Nürnberg, il Liebestod da Tristan und Isolde con Annamaria Turicchi e Wein und Brot des letzten Mahles, finale del primo atto da Parsifal. Di Verdi, invece, sono in programma la Sinfonia da Nabucco, l’Ouverture da La forza del destino e il Te Deum per doppio coro e orchestra dai Quattro pezzi sacri, con Serena Rubini.

a.f.

