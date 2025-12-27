Concerto di Natale per chiusura di stagione per la Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario

Sarà il tradizionale Concerto per il Santo Natale a chiudere la stagione concertistica 2025 e la rassegna dei Concerti d’Autunno 2025 della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario. L’appuntamento è in programma domenica 28 dicembre alle ore 21.00 al Teatro del Centro Culturale “La Fabbrica” di Villadossola.

L’evento è realizzato con il contributo e il sostegno della Fondazione Paola Angela Ruminelli, dell’Associazione Culturale Mario Ruminelli, della Città di Villadossola, della Fondazione Comunitaria del Vco, della Fondazione Crt e della Città di Domodossola.

Sul palco si esibiranno la Corale di Calice e l’Orchestra da camera della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, insieme alla Polimnia Arts Company chorus & orchestra, al Coro lirico G. B. Viotti di Vercelli, alla Corale S. Abbondio di Buronzo, al Coro L. Perosi di Orbassano, al Coro F. Veniero di Torino e al Coro di voci bianche “M. Langhi” dell’Istituto Immacolata di Novara.

Soliste della serata saranno Annamaria Turicchi e Serena Rubini (soprani), con la direzione affidata a Lorenzo Battagion. Il concerto vedrà impegnato un organico imponente composto da 130 coristi e 60 orchestrali, per una serata di grande impatto musicale ed emotivo.

Il programma propone celebri pagine del repertorio operistico di Richard Wagner e Giuseppe Verdi. Di Wagner saranno eseguiti il Vorspiel da Die Meistersinger von Nürnberg, il Liebestod da Tristan und Isolde con Annamaria Turicchi e Wein und Brot des letzten Mahles, finale del primo atto da Parsifal. Di Verdi, invece, sono in programma la Sinfonia da Nabucco, l’Ouverture da La forza del destino e il Te Deum per doppio coro e orchestra dai Quattro pezzi sacri, con Serena Rubini.